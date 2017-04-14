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Американский камбэк Ольги Говорцовой
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14 Апреля 2017 15:22

Американский камбэк Ольги Говорцовой

Белорусская теннисистка проводит напряженный матч против Александры Возняк из Канады и побеждает ее в трех сетах. Ключевым моментом стала третья партия, когда Говорцова уступала 0:4, но смогла отыграться – 6:3, 2:6, 7:5. Напомним, 22 и 23 апреля сборная Беларуси сыграет в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации против Швейцарии.

 

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