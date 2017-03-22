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Ализе Корне - соперница Александры Саснович в турнире в Майами
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22 Марта 2017 12:12

Ализе Корне - соперница Александры Саснович в турнире в Майами

Ализе Корне - соперница Александры Саснович по первому раунду основной сетки турнира категории Премьер в Майами. Призовой фонд соревнований равен почти семи миллионам долларов. Француженка - 44-я в мировом рейтинге, за белоруской 120-я строчка. Матч состоится ближайшей ночью. Отметим, что действующая победительница турнира - Виктория Азаренко.

  

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