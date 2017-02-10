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Алина Талай занимает четвертое место на турнире по легкой атлетике в Берлине
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11 Февраля 2017 15:15

Алина Талай занимает четвертое место на турнире по легкой атлетике в Берлине

В беге на 60 метров с барьерами белоруска показала четвертое время - 7,94 секунды. Для Алины это лучший результат в сезоне. Победила немка Синди Роледер, которая была на 0,98 секунды быстрее. А вот Марина Арзамасова на четвертом этапе турнира серии World Indoor Tour в Польше взяла бронзу в беге на 800 метров. Первой финишировала полька Йоана Йозвик.

 

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