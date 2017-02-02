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Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро
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2 Февраля 2017 19:21

Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро

Белоруска на крупном международном турнире в закрытых помещениях в Дюссельдорфе на дистанции 60 метров с барьерами уступила первому месту тысячные доли секунды. Победительницу определил фотофиниш. Ей стала немка Синди Роледер. Марина Арзамасова на дистанции 800 метров заняла четвертое место, первому месту она уступила менее 3 секунд. Следующим стартом для белорусских легкоатлетов станет турнир в Карлсруэ 4 февраля.

  

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