Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро

2 Февраля 2017 19:21

Белоруска на крупном международном турнире в закрытых помещениях в Дюссельдорфе на дистанции 60 метров с барьерами уступила первому месту тысячные доли секунды. Победительницу определил фотофиниш. Ей стала немка Синди Роледер. Марина Арзамасова на дистанции 800 метров заняла четвертое место, первому месту она уступила менее 3 секунд. Следующим стартом для белорусских легкоатлетов станет турнир в Карлсруэ 4 февраля.