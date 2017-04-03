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Алина Горносько - бронзовый призер этапа Гран-при по художественной гимнастике
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4 Апреля 2017 15:11

Алина Горносько - бронзовый призер этапа Гран-при по художественной гимнастике

Белоруска получила от судей третью оценку за упражнение с лентой. Лидер нашей сборной Екатерина Галкина турнир в Марбелье пропускала из-за травмы. 

  

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