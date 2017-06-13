Алена Голубева, Мария Филончик и Янина Инкина попали в состав сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы

13 Июня 2017 19:14

Алена Голубева, Мария Филончик и Янина Инкина попали в окончательный состав сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы. Завтра белоруски отправятся в Прагу. На континентальном первенстве команда выступит в квартете B с Италией, Турцией и Словакией. Первый матч 16 июня против итальянок.