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Алена Голубева, Мария Филончик и Янина Инкина попали в состав сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы
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13 Июня 2017 19:14

Алена Голубева, Мария Филончик и Янина Инкина попали в состав сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы

Алена Голубева, Мария Филончик и Янина Инкина попали в окончательный состав сборной Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы. Завтра белоруски отправятся в Прагу. На континентальном первенстве команда выступит в квартете B с Италией, Турцией и Словакией. Первый матч 16 июня против итальянок.

  

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