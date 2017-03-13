Алексей Талай. Превозмогая себя

12 Марта 2017 21:31

О безграничных возможностях репортаж Станислава Липского. Брат Артур рядом, здесь же тренерский штаб: Алексей Талай вот-вот стартует на дистанции 50 метров на спине в рамках Открытого чемпионата Беларуси по плаванию среди инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата.

После рокового случая - взрыва мины времен Второй мировой войны - Алексей Талай вот уже почти 18 лет назад потерял руки и ноги, но тогда еще 15-летний юноша нашел в себе силы бороться и победил смерть. Более того, стал отцом троих детей, открыл свой бизнес и даже благотворительный фонд. Очередная цель - медаль Паралимпийских игр.

Без рук и ног он плывет к мечте - навстречу новому миру и испытаниям.

Кролем, брассом и на спине, дистанция 50 метров: три дисциплины, которые он спустя два месяца усиленных тренировок уже покорил. Показанные результаты позволяют выступить на чемпионате мира.

Для этого шанса Алексею пришлось переехать из Оршы в Минск, друг Павел Санкович, отец члена сборной Беларуси по плаванию, выступил инициатором этой идеи, он сейчас отвечает за помощь в транспортировке Алексея. Родной дядя приютил племянника у себя.

После удачного выступления на чемпионате страны Алексей будет зачислен в паралимпийскую сборную Беларуси по плаванию: уже в июле в составе команды он выступит на Открытом первенстве Германии по плаванию, где подтвердит свои результаты и получит право стартовать на чемпионате мира в октябре.

Игорь Молчанов, директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта: "Алексей Талай показал: сегодня есть возможность выхода из критической ситуации. Например, Саша Трипуть - слепой спортсмен, человек 9 операций пережил и завоевал бронзовую медаль. Я преклоняюсь перед этими ребятами и хотел бы обратить внимание всех - и наших руководителей, и спортивных функционеров, и вообще жителей Республики Беларусь: эти люди показывают своим примером, что они хотят жить, что они могут жить в этих ситуациях".

Паралимпийское движение в стране сегодня развивается: всего 20 атлетов на последних Играх в Рио принесли нашей стране 10 медалей. В Беларуси создаются как новые базы для подготовки "особенных" спортсменов, так и условия для тренерского потенциала.

Проблема одна - придать массовость паралимпийскому движению. Однако в Беларуси, где порядка 80 тысяч инвалидов только с опорно-двигательным аппаратом, далеко не каждый готов бороться с судьбой.