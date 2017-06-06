Алексей Легчилин покидает расположение сборной Беларуси по футболу

7 Июня 2017 15:23

У полузащитника брестского "Динамо" по итогам медобследования выявлено переутомление. Сбор продолжает 21 футболист при возможности заявки на пятничный матч с болгарами 23. В первой встрече в ноябре тогда еще команда Александра Хацкевича на выезде уступила 0:1.

Прямая трансляция с "Борисов-Арены" матча Беларусь - Болгария состоится в пятницу в 21:40 на "Беларусь 5".