Спорт
7 Июня 2017 15:23
Алексей Легчилин покидает расположение сборной Беларуси по футболу
У полузащитника брестского "Динамо" по итогам медобследования выявлено переутомление. Сбор продолжает 21 футболист при возможности заявки на пятничный матч с болгарами 23. В первой встрече в ноябре тогда еще команда Александра Хацкевича на выезде уступила 0:1.
Прямая трансляция с "Борисов-Арены" матча Беларусь - Болгария состоится в пятницу в 21:40 на "Беларусь 5".
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