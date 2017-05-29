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Алексей Гаврилович не поможет сборной в игре со Швейцарией
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30 Мая 2017 12:29

Алексей Гаврилович не поможет сборной в игре со Швейцарией

Вместо капитана брестского "Динамо", который восстанавливается после повреждения, в сборную Беларуси экстренно вызван полузащитник молодежной команды и "Торпедо-БелАЗ" Александр Павловец. Сборная, напомним, 1 июня сыграет спарринг со швейцарцами, а 9-го - отборочный матч чемпионата мира с болгарами. Молодежка же в преддверии товарищеского матча с российской командой не досчитается и Виталия Лисаковича - нападающий "Шахтера" травмирован.

  

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