Алексей Гаврилович не поможет сборной в игре со Швейцарией

30 Мая 2017 12:29

Вместо капитана брестского "Динамо", который восстанавливается после повреждения, в сборную Беларуси экстренно вызван полузащитник молодежной команды и "Торпедо-БелАЗ" Александр Павловец. Сборная, напомним, 1 июня сыграет спарринг со швейцарцами, а 9-го - отборочный матч чемпионата мира с болгарами. Молодежка же в преддверии товарищеского матча с российской командой не досчитается и Виталия Лисаковича - нападающий "Шахтера" травмирован.