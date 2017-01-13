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Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира "Австралиан Оупен"
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14 Января 2017 12:16

Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира "Австралиан Оупен"

Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира серии Большого шлема – "Австралиан Оупен". Белоруска в третьем раунде квалификации обыграла китаянку Фаньчжоу Лю, 6:4, 6:0. 1\64 турнира стартует в ночь с воскресенья на понедельник.

 

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