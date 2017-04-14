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Александра Саснович выходит в полуфинал турнира серии WTA
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14 Апреля 2017 19:23

Александра Саснович выходит в полуфинал турнира серии WTA

Александра Саснович выходит в полуфинал турнира серии WTA в швейцарском Биле с призовым фондом 226 тысяч долларов. Сегодня белоруска в двух сетах обыграла 99-ю ракетку мира итальянку Камилу Джорджи 6:4, 6:4. Место в финале Саснович оспорит с эстонкой Анетт Контавейт, которая расположилась в рейтинге на 98-й строке. Александра сейчас на 108-м месте.  

  

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