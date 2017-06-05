Главная>>Спорт>>Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федераций - Heart Award
Спорт
RSS
Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федераций - Heart Award
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 12:09

Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федераций - Heart Award

Пример смелости на корте и преданности команде: Александра Саснович второй сезон подряд становится обладательницей премии Кубка Федерации - хаат эворд. В 2017-м Саснович в этом турнире обыграла Кики Бертенс, Михаэллу Крайчек, Виктория Голубич и Тимеа Бачински. Премиальные деньги белоруска направит на благотворительность. В 2011-м подобного добивалась Виктория Азаренко.


  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 05.06.2017 18:43 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =