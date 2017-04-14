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Александра Саснович встречается с Аннет Контавей на кортах в Биле
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15 Апреля 2017 15:17

Александра Саснович встречается с Аннет Контавей на кортах в Биле

В эти минуты на кортах в Биле начинается полуфинальный матч, в котором Александра Саснович встречается с Аннет Контавей. До этой стадии белоруска дошла из квалификации. Девушки играли между собой трижды. Пока по числу побед 2:1 ведет эстонская теннисистка. 

  

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