Александра Саснович возвращается в первую сотню мирового рейтинга

17 Апреля 2017 15:12

На прошлой неделе белоруска дошла до полуфинала турнира в швейцарском Биле, что позволило ей подняться с 108 на 96 место. Самый серьезный прогресс у Ольги Говорцовой - плюс 43 позиции. Накануне она победила в финале турнира в американском Индиан Харбор Бич. Теперь Говорцова 147-я. Арина Соболенко 125-я. Виктория Азаренко 319-я. На этой неделе белоруски на "Чижовка-Арене" сразятся со сборной Швейцарии в полуфинале Кубка Федерации.