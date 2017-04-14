Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Александра Саснович возвращается в первую сотню мирового рейтинга
Спорт
RSS
Александра Саснович возвращается в первую сотню мирового рейтинга
Скачать Поделиться

17 Апреля 2017 15:12

Александра Саснович возвращается в первую сотню мирового рейтинга

На прошлой неделе белоруска дошла до полуфинала турнира в швейцарском Биле, что позволило ей подняться с 108 на 96 место. Самый серьезный прогресс у Ольги Говорцовой - плюс 43 позиции. Накануне она победила в финале турнира в американском Индиан Харбор Бич. Теперь Говорцова 147-я. Арина Соболенко 125-я. Виктория Азаренко 319-я. На этой неделе белоруски на "Чижовка-Арене" сразятся со сборной Швейцарии в полуфинале Кубка Федерации. 

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 17.04.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =