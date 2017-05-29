Александра Саснович - во втором раунде открытого чемпионата Франции

29 Мая 2017 12:01

Белорусская теннисистка в стартовом поединке на кортах "Ролан Гаррос" в упорной борьбе победила швейцарскую спортсменку Викторию Голубич. Самые яркие моменты матча - в сюжете нашего специального корреспондента в Париже Анны Эйсмонт.

Париж встретил второй турнир Большого шлема жарой. Столбик термометра в течение дня поднимался до плюс 38! В сувенирных магазинах самый ходовой товар - фирменные шляпы, чтобы без солнечного удара наслаждаться на трибунах игрой сильнейших теннисистов мира.

А в уже стартовый день основной сетки турнира были комфортные плюс 25 и даже местами дождь. Но оставим обсуждение небесной канцелярии для специализированных программ. Нас в первую очередь интересует игра белорусских теннисистов. Четверо пытались пробиться в основную сетку: Ольга Говорцова и Арина Соболенко выбыли уже после первого круга. После второго - Илья Ивашко и Владимир Игнатик. С основной сетки в женском турнире начинала борьбу только Александра Саснович.

Ее мы встретили еще в самолете на пути из Минска в Париж. И, несмотря на ранний вылет из борьбы на предыдущем грунтовом турнире в Риме, Саша была полна оптимизма.

Саша как чувствовала, что в первом круге жеребьевка определит в соперницы хорошо ей знакомую швейцарку Викторию Голубич. Ранее Саша дважды в трех матчах ее обыгрывала. Самый запоминающийся - в полуфинале на Кубке Федерации в Минске. Но “Ролан Гаррос” - это особый турнир, и первый сет взяла Голубич, которая довольно уверенно чувствует себя на грунте 6:4; во втором Саша все же выиграла 7:5, а третьем и вовсе повела 5:1, но соперница сумела два гейма отыграть. И все же белоруска довела сет и матч до своей победы.

Так что с интересом продолжаем следить за “Ролан Гаррос”.