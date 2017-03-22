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Александра Саснович во втором круге Miami Open
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23 Марта 2017 12:23

Александра Саснович во втором круге Miami Open

Александра Саснович во втором круге Miami Open с призовым фондом почти 7 миллионов долларов. Белоруска, которая занимает 120-ю строчку мирового рейтинга, обыграла 44-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции - 6:4, 1:6, 6:4. Соперница Саснович по 1/32 турнира — британка Йоханна Конта, 11-я строчка мирового рейтинга. На кортах теннисистки ранее не встречались.

 

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