Спорт
23 Марта 2017 12:23
Александра Саснович во втором круге Miami Open
Александра Саснович во втором круге Miami Open с призовым фондом почти 7 миллионов долларов. Белоруска, которая занимает 120-ю строчку мирового рейтинга, обыграла 44-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции - 6:4, 1:6, 6:4. Соперница Саснович по 1/32 турнира — британка Йоханна Конта, 11-я строчка мирового рейтинга. На кортах теннисистки ранее не встречались.
Другие новости
22.03.2017 19:21 / Спорт Игорь Грищук отправлен в отставку с поста главного тренера минских "Цмокаў"
22.03.2017 19:19 / Спорт В Федерации футбола представили эмблему нового чемпионата страны
22.03.2017 15:20 / Спорт Игорь Криушенко официально утвержден главным тренером Национальной сборной Беларуси по футболу
22.03.2017 15:18 / Спорт Гродно примет финал Кубка Беларуси по футболу - 2016-2017
22.03.2017 12:12 / Спорт Ализе Корне - соперница Александры Саснович в турнире в Майами
21.03.2017 19:14 / Спорт Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в китайском Гуанчжоу
21.03.2017 15:17 / Спорт Эксклюзивное интервью Надежды Скардино
21.03.2017 12:17 / Спорт Беларусь претендует на проведение конгресса Международной федерации фехтования
21.03.2017 12:15 / Спорт Александра Саснович обыграла Элицу Костову в первом круге квалификации Miami Open
20.03.2017 21:34 / Спорт Биатлонисты завершили сезон
20.03.2017 19:16 / Спорт Финал четырех гандбольной SEHA-Лиги пройдет в Бресте
20.03.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"
20.03.2017 15:16 / Спорт Хорошему футболисту спадающие шорты не помеха
20.03.2017 15:14 / Спорт 17-летние белорусские футболисты завершили выступление на чемпионате Европы - 2017
20.03.2017 15:12 / Спорт "Динамо-Брест" - БАТЭ, "Слуцк" - "Шахтер" - полуфинальные пары Кубка Беларуси
20.03.2017 12:23 / Спорт Московский ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко пока не терпит поражений
20.03.2017 12:20 / Спорт Борисовский БАТЭ выходит в полуфинал Кубка Беларуси
20.03.2017 12:17 / Спорт Владимир Самсонов - триумфатор домашнего турнира по настольному теннису