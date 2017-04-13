Александра Саснович - в четвертьфинале турнира серии WTA в швейцарском Биле

14 Апреля 2017 12:12

Во втором круге соревнований белоруска взяла верх над Викторией Голубич - 6:1, 6:4. К слову, в грядущем матчевом противостоянии полуфинала Кубка Федерации Беларусь - Швейцария Голубич - третий номер у команды гостей. Сегодня Саснович поспорит за выход в полуфинал с Камилой Джорджи из Италии.