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Александра Саснович - в четвертьфинале турнира серии WTA в швейцарском Биле
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14 Апреля 2017 12:12

Александра Саснович - в четвертьфинале турнира серии WTA в швейцарском Биле

Во втором круге соревнований белоруска взяла верх над Викторией Голубич - 6:1, 6:4. К слову, в грядущем матчевом противостоянии полуфинала Кубка Федерации Беларусь - Швейцария Голубич - третий номер у команды гостей. Сегодня Саснович поспорит за выход в полуфинал с Камилой Джорджи из Италии. 

  

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