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Александра Саснович в Брисбене сыграет с Ириной Фалькони
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29 Декабря 2016 19:20

Александра Саснович в Брисбене сыграет с Ириной Фалькони

Александра Саснович на старте теннисного турнира в Брисбене с призовым фондом 890 тысяч 100 долларов сыграет с Ириной Фалькони. Белоруска начнет борьбу с квалификации. Матч состоится уже завтра. Друг с другом теннисистки играли лишь однажды, в этом году на турнире в Риме, и тогда победу одержала Саснович. 

 

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