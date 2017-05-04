Спорт
5 Мая 2017 19:17
Александра Саснович уступила в квалификации турнира в Мадриде Йоханне Ларссон из Швеции
Осечка на старте турнира в Мадриде. Александра Саснович уступает в первом круге квалификационного раунда шведской теннисистке Йоханне Ларссон в двух сетах с одинаковым счетом 4:6. Несмотря на раннюю стадию, рейтинг оппонентки белоруски оказался высоким - Ларссон занимает 54 место, на турнире - 3-я сеянная. Призовой фонд в Мадриде также внушительный - 5 с половиной миллионов долларов.
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