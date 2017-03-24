Александра Саснович уступает 11-ой ракетке мира Джоанне Конте

25 Марта 2017 12:17

Без борьбы не сдается. Александра Саснович покидает турнир WTA в Майами на стадии 1/32 финала, однако уступает белоруска 11-ой ракетке мира Джоанне Конте из Великобритании. 2:6, 7:6, 4:6. Отметим, что сетка турнира наполнена лидерами мирового рейтинга, а призовой фонд составляет 7 миллионов долларов.