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Александра Саснович уступает 11-ой ракетке мира Джоанне Конте
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25 Марта 2017 12:17

Александра Саснович уступает 11-ой ракетке мира Джоанне Конте

Без борьбы не сдается. Александра Саснович покидает турнир WTA в Майами на стадии 1/32 финала, однако уступает белоруска 11-ой ракетке мира Джоанне Конте из Великобритании. 2:6, 7:6, 4:6. Отметим, что сетка турнира наполнена лидерами мирового рейтинга, а призовой фонд составляет 7 миллионов долларов.

  

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