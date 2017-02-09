Александра Саснович сыграет в первом матче Кубка Федерации Беларусь - Нидерланды

10 Февраля 2017 12:10

Матчевая встреча мировой группы Кубка Федерации начнется поединком первого номера белорусской сборной Александры Саснович и второго номера команды Нидерландов Михаэлы Крайчек. Таковы итоги жеребьевки, которая состоялась в минской ратуше. Поединок начнется в 12:00. После этого на корт выйдут Арина Соболенко и Кики Бертанс. В воскресенье состоятся две одиночные встречи и парный матч, в котором нашу команду представят Вера Лапко и Ольга Говорцова. Вход на турнир платный: 10 и 15 рублей.