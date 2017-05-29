Александра Саснович пытается вырвать волевую победу во втором круге турнира серии "Большого шлема"

31 Мая 2017 19:15

Александра Саснович в эти минуты пытается вырвать волевую победу во втором круге турнира серии "Большого шлема" - "Роллан Гаррос". Белоруска встречается с китаянкой Чжан Шуай. Телеканал "Беларусь 5" в эти минуты ведет прямую трансляцию матча. В первой партии азиатка одержала уверенную викторию - 6:2, но во второй сильнее была уже Александра - 6:4. Сейчас начинается третий сет. В мировом рейтинге китаянка - на 34-м месте, тогда как за Саснович - 98-я позиция. Но наша спортсменка показывает игру на уровне сильнейших ракеток мира.