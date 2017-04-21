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Александра Саснович против Виктории Голубич
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22 Апреля 2017 09:19

Александра Саснович против Виктории Голубич

Полуфинальное противостояние мировой группы Кубка Федерации – Беларусь - Швейцария - начнется с поединка первого номера нашей команды и второй ракетки сборной соперников. Неделей ранее девушки играли друг с другом на турнире в Швейцарии. Тогда победа досталась нашей теннисистке. Встреча начнется на "Чижовка-Арене" после церемонии открытия, которая запланирована на 12:40. За ними на корт выйдут Арина Соболенко (второй номер нашей команды) и лидер швейцарок Тимеа Бачински.

  

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