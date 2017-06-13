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Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA в Хертогенбосе
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13 Июня 2017 19:16

Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира WTA в Хертогенбосе

В стартовом круге она обыграла россиянку Анну Калинскую - 6:3, 6:4. Следующая соперница белоруски или Кристина Младенович, или Риса Одзаки.

  

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