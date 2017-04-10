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Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира ВТА
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10 Апреля 2017 19:07

Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира ВТА

108-ая ракетка планеты Александра Соснович пробилась в основную сетку турнира ВТА в швейцарском Биле, призовой фонд турнира 226 тысяч долларов. В третьем раунде квалификации белоруска в двух сетах

переиграла представительницу Македонии Лину Гьорческу - 6:3, 6:2.

  

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