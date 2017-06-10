Александра Саснович поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA

12 Июня 2017 12:18

Александра Саснович поднялась на восемь позиций в обновленном сегодня рейтинге WTA, белоруска теперь 90-я ракетка планеты. А вот Виктория Азаренко выбыла из мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации, так как ее прошлогодние очки сгорели после завершения "Ролан Гаррос". Возвращать былые позиции Виктория начнет уже 18-го июня. Азаренко выступит на турнире в Мальорке.