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Александра Саснович поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA
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12 Июня 2017 12:18

Александра Саснович поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA

Александра Саснович поднялась на восемь позиций в обновленном сегодня рейтинге WTA, белоруска теперь 90-я ракетка планеты. А вот Виктория Азаренко выбыла из мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации, так как ее прошлогодние очки сгорели после завершения "Ролан Гаррос". Возвращать былые позиции Виктория начнет уже 18-го июня. Азаренко выступит на турнире в Мальорке.


  

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