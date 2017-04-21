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22 Апреля 2017 17:30

Александра Саснович победила швейцарку Викторию Голубич во встрече Кубка Федераций

Александра Саснович (96-й номер рейтинга WTA) в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 7:5 победила Викторию Голубич (54) в первой игре полуфинала Кубка Федераций между теннисистками Беларуси и Швейцарии, стартовавшего 22 апреля на "Чижовка-Арене".

  

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