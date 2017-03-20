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Александра Саснович обыграла Элицу Костову в первом круге квалификации Miami Open
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21 Марта 2017 12:15

Александра Саснович обыграла Элицу Костову в первом круге квалификации Miami Open

Александра Саснович обыграла Элицу Костову из Болгарии в первом круге квалификации турнира Miami Open с призовым фондом почти 7 миллионов долларов. На это у белоруски ушло три сета - 6:2, 0:6, 6:2. Соперница Саснович по следующему квалификационному раунду - 73-я ракетка мира Магда Линетт из Польши. Отметим, теннисистки уже встречались трижды, и всегда была сильнее Александра.

  

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