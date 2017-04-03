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Александра Саснович - лучшая из белорусок в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации
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3 Апреля 2017 15:10

Александра Саснович - лучшая из белорусок в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации

За неделю она поднялась на девять позиций и теперь находится на 111-й строке. Арина Соболенко 127-я, Ольга Говорцова 186-я. Виктория Азаренко упала с 48-го на 317-е место. 

  

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