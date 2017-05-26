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Александра Саснович и Виктория Голубич встретятся в первом круге "Роллан Гаррос"
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26 Мая 2017 15:22

Александра Саснович и Виктория Голубич встретятся в первом круге "Роллан Гаррос"

Александра Саснович - Виктория Голубич - белорусско-швейцарское противостояние повторится вновь, только теперь уже в первом круге "Роллан Гаррос". Жеребьевка турнира прошла сегодня в Париже. Отметим, теннисистки дважды встречались в этом году, и оба раза сильнее оказалась Саснович.

  

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