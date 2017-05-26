Спорт
26 Мая 2017 15:22
Александра Саснович и Виктория Голубич встретятся в первом круге "Роллан Гаррос"
Александра Саснович - Виктория Голубич - белорусско-швейцарское противостояние повторится вновь, только теперь уже в первом круге "Роллан Гаррос". Жеребьевка турнира прошла сегодня в Париже. Отметим, теннисистки дважды встречались в этом году, и оба раза сильнее оказалась Саснович.
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