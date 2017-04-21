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21 Апреля 2017 11:30

Александра Саснович и Виктория Голубич сыграют в стартовом матче Кубка Федераций

Александра Саснович сыграет за сборную Беларуси в стартовом матче Кубка Федераций. Встреча пройдет завтра, начало в 13 часов. В соперницах Виктория Голубич. Подробности в новостях и "Дне спорта".

  

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