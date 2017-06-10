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Александра Герасименя - серебряный призер первого этапа плавательной серии "Маре Нострум"
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12 Июня 2017 15:16

Александра Герасименя - серебряный призер первого этапа плавательной серии "Маре Нострум"

Трехкратный призер Олимпийских игр показала второй результат на дистанции 50 метров на спине – 27,67 секунды. Равных же не было австралийке Холли Баррат, ее соотечественница Эмили Сибом - третья. 

  

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