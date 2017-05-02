3 Мая 2017 09:03

Урок мастерства, который нельзя пропустить. Александра Герасименя и Евгений Цуркин провели мастер-класс в Новополоцке. На тренировку пригласили более двадцати воспитанников местной СДЮШОР. Все они только начинают свою спортивную карьеру, но уже, по словам тренеров, подают большие надежды. Юные спортсмены продемонстрировали свои навыки на воде, а также получили профессиональные советы от знаменитых спортсменов.

Александра Герасименя, бронзовый призер Олимпиады-2016 по плаванию: "Ребята талантливые, есть перспективные ребята, которые могут выйти на хороший результат. Я показала одну из частей нашей тренировки. Мне приятно, что они могут почувствовать часть тренировочной программы, которую я делаю лично сама".

Мастер-класс длился более часа. После тренировки начинающие пловцы не упустили возможности взять на память автографы, а также смогли лично пообщаться с известными спортсменами.