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Александр Василевич победил на турнире мировой серии по триатлону в Варшаве
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13 Июня 2017 19:48

Александр Василевич победил на турнире мировой серии по триатлону в Варшаве

Белорус установил новый рекорд польской трассы на олимпийской дистанции. Отметим, после плавания триатлет был шестым, но нагнал соперников на велосипедном этапе. В беге Василевич удержал первое место.

  

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