9 Мая 2017 18:08

Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко подписал заявку на участие нашей команды в Олимпийских играх в Пхенчхане. Это важный протокольный документ, из которого следует, что Беларусь соглашается с условиями проведения Олимпиады и подтверждает свое намерение направить в столицу зимних Игр своих самых лучших спортсменов. Планируется, что на будущие зимние Игры наши атлеты смогут завоевать 25-30 лицензий.

Уже сегодня ведется активная работа по обеспечению комфортных условий для белорусской делегации на играх в Пхенчхане. В частности, заключены контракты по экипировке спортсменов и тренеров, а также проработаны вопросы транспортной логистики, размещения, технического и медицинского оснащения.