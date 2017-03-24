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Спорт
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25 Марта 2017 15:48

Александр Крутиков проводит первую встречу у руля столичных "Цмоков"

Дебют в качестве главкома сегодня не только у главного тренера по футболу Игоря Криушенко. Александр Крутиков - наставник главной команды страны - проводит первую встречу у руля столичных "Цмоков". Пока команда уступает. Результат встречи и комментарии - в программе "День спорта". В "Спорт-кадре" - знакомство с наставником Александром Крутиковым.

  

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