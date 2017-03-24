Александр Крутиков проводит первую встречу у руля столичных "Цмоков"

25 Марта 2017 15:48

Дебют в качестве главкома сегодня не только у главного тренера по футболу Игоря Криушенко. Александр Крутиков - наставник главной команды страны - проводит первую встречу у руля столичных "Цмоков". Пока команда уступает. Результат встречи и комментарии - в программе "День спорта". В "Спорт-кадре" - знакомство с наставником Александром Крутиковым.