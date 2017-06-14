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Александр Гутор подписал контракт с футбольным клубом "Тосно"
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14 Июня 2017 15:16

Александр Гутор подписал контракт с футбольным клубом "Тосно"

Александр Гутор подписал контракт с новичком российской Премьер-лиги - футбольным клубом "Тосно", который представляет Ленинградскую область. Срок соглашения, по сообщению официального сайта команды, один год. Александр прошлый сезон провел в "Оренбурге", который вылетел из элиты, а в "Тосно" пришел на место вратарей Артура Нигматуллина и Дениса Книги, покинувших клуб.  

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