Александр Глеб возвращается в Самару

15 Февраля 2017 12:13

Полузащитник подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона. За этот же клуб выступает белорусский нападающий Сергей Корниленко, а тренирует команду наш Вадим Скрипченко. В сезоне 2011-2012 Глеб уже играл за Самару. Прошлый сезон Александр заканчивал в БАТЭ.