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Александр Глеб возвращается в Самару
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15 Февраля 2017 12:13

Александр Глеб возвращается в Самару

Полузащитник подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона. За этот же клуб выступает белорусский нападающий Сергей Корниленко, а тренирует команду наш Вадим Скрипченко. В сезоне 2011-2012 Глеб уже играл за Самару. Прошлый сезон Александр заканчивал в БАТЭ.

  

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