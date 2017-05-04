Спорт
5 Мая 2017 15:18
Александр Бурый и Ариель Бехар - в полуфинале теннисного турнира в Эшториле
Александр Бурый и Ариель Бехар - в полуфинале теннисного турнира серии АТР Челленджер в португальском Эшториле. В 1/4 белорусско-уругвайский тандем был сильнее индийцев Пурава Раджи и Дивижа Шарана, 7:5, 6:3.
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