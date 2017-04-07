Александр Берсанов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике стал 6-м по итогам двоеборья

8 Апреля 2017 15:17

Александр Берсанов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Хорватии в весовой категории до 94 килограммов стал 6-м по итогам двоеборья. Его суммарный результат - 371 килограмм. На такой же строчке в весе до 105 Михаил Авдеев. Белорус в сумме 379 килограммов.