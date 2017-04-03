Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Алекс Занарди в шестой раз выиграл благотворительный марафон в Риме
Спорт
RSS
Алекс Занарди в шестой раз выиграл благотворительный марафон в Риме
Скачать Поделиться

3 Апреля 2017 19:16

Алекс Занарди в шестой раз выиграл благотворительный марафон в Риме

Соревнования прошли в непростых погодных условиях. Бывший гонщик "Формулы-1", который почти 15 лет назад в результате аварии лишился обеих ног, выступал в заезде на ручных велосипедах и преодолел дистанцию за 1 час 10 минут и 6 секунд.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 03.04.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =