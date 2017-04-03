Алекс Занарди в шестой раз выиграл благотворительный марафон в Риме

3 Апреля 2017 19:16

Соревнования прошли в непростых погодных условиях. Бывший гонщик "Формулы-1", который почти 15 лет назад в результате аварии лишился обеих ног, выступал в заезде на ручных велосипедах и преодолел дистанцию за 1 час 10 минут и 6 секунд.