31 Мая 2017 15:17

Американская разыгрывающая с белорусским паспортом Алекс Мария Бентли выступит за сборную Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы. Александра покинет клуб "Коннектикут Сан" после субботней игры с "Сан-Антонио" и присоединится к национальной команде.