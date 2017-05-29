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Алекс Мария Бентли выступит за сборную Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы
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31 Мая 2017 15:17

Алекс Мария Бентли выступит за сборную Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы

Американская разыгрывающая с белорусским паспортом Алекс Мария Бентли выступит за сборную Беларуси по баскетболу на чемпионате Европы. Александра покинет клуб "Коннектикут Сан" после субботней игры с "Сан-Антонио" и присоединится к национальной команде.

  

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