Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Абсолютное лидерство
Спорт
RSS
Абсолютное лидерство
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 20:53

Абсолютное лидерство

Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай и выигрывают в общекомандном зачете. Сегодня - в заключительный день соревнований - финальные бои у мужчин проводили 6 белорусов. Пятеро из них добыли золотые медали. Еще 2 награды высшей пробы - в соревновании у женщин.

Сакчай Тапсуван, президент Международной федерации муай-тай: "Спасибо всем организаторам чемпионата мира, начиная от Министерства спорта и федерации, заканчивая волонтерами. Я поражен уровнем проведения турнира. Поражен тому, что ежедневно белорусы приходили на арену и поддерживали спортсменов — и победивших, и проигравших. Ваш чемпионат станет примером для будущих соревнований".

В сумме в копилке белорусов 9 золотых медалей, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.

  

Другие новости

Пятое поражение подряд Пятае паражэнне запар Belarus loses 5th match at 81st Ice Hockey World Championships 13.05.2017 09:13 / Спорт Пятое поражение подряд
Плюс три медали Плюс тры медалі Belarusian athletes win three medals 12.05.2017 15:17 / Спорт Плюс три медали

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =