Абсолютное лидерство

12 Мая 2017 20:53

Белорусские спортсмены триумфально завершают чемпионат мира по муай-тай и выигрывают в общекомандном зачете. Сегодня - в заключительный день соревнований - финальные бои у мужчин проводили 6 белорусов. Пятеро из них добыли золотые медали. Еще 2 награды высшей пробы - в соревновании у женщин.

Сакчай Тапсуван, президент Международной федерации муай-тай: "Спасибо всем организаторам чемпионата мира, начиная от Министерства спорта и федерации, заканчивая волонтерами. Я поражен уровнем проведения турнира. Поражен тому, что ежедневно белорусы приходили на арену и поддерживали спортсменов — и победивших, и проигравших. Ваш чемпионат станет примером для будущих соревнований".

В сумме в копилке белорусов 9 золотых медалей, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.