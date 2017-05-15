15 Мая 2017 19:17

9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана и возглавил генеральную классификацию. Гонка прошла накануне, сегодня у спортсменов день отдыха. Лучший из белорусов - Константин Сивцов - 55-й. Отметим, партнер Сивцова по команде - Герайнт Томас - невольно спровоцировал завал незадолго до финиша. Британец столкнулся с припаркованным полицейским мотоциклом. В итоге он завершил гонку на 29-м месте, отстав от победителя на 5 минут.