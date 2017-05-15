Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана
Спорт
RSS
9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана
Скачать Поделиться

15 Мая 2017 19:17

9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана

9-й этап веломногодневки Джиро д’Италия выиграл колумбиец Наиро Кинтана и возглавил генеральную классификацию. Гонка прошла накануне, сегодня у спортсменов день отдыха. Лучший из белорусов - Константин Сивцов - 55-й. Отметим, партнер Сивцова по команде - Герайнт Томас - невольно спровоцировал завал незадолго до финиша. Британец столкнулся с припаркованным полицейским мотоциклом. В итоге он завершил гонку на 29-м месте, отстав от победителя на 5 минут.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 15.05.2017 18:51 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Пятое поражение подряд Пятае паражэнне запар Belarus loses 5th match at 81st Ice Hockey World Championships 13.05.2017 09:13 / Спорт Пятое поражение подряд
Абсолютное лидерство Абсалютнае лідарства Belarus secures overall team victory at World Muaythai Championships 12.05.2017 20:53 / Спорт Абсолютное лидерство

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =