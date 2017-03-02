7 этап Кубка мира по биатлону в Пхенчхане продолжится мужским спринтом на 10 километров

3 Марта 2017 08:09

В южно-корейском Пхенчхане 7 этап Кубка мира по биатлону продолжится мужским спринтом на 10 километров. Первым из белорусов на дистанцию уйдет Дмитрий Абашев - у него 15-ый номер, 36-ой - Владимир Чепелин, Сергей Бочарников 47-ой, Максим Воробей - 79-ый. Напомним, накануне этап начался с женского спринта. Белоруски были далеки от пьедестала, лучшая Ирина Кривко - 19-я. Зато четверо из них, в том числе и лидер - Дарья Домрачева - пробились в гонку преследования. В 12:50 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию мужского спринта.