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5 побед подряд минского "Динамо"
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23 Декабря 2016 19:11

5 побед подряд минского "Динамо"

В Омске минское "Динамо" минимальной викторией над местным "Авангардом" завершает уходящий год в регулярном сезоне КХЛ - 1:0. Автор шайбы - Павлович. 26 декабря "зубры" матчем против сборной Канады стартуют на Кубке Шпенглера.

 

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