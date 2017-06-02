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5 наград завоевали белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде
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4 Июня 2017 15:00

5 наград завоевали белорусы на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде

Особенно хорошо для наших гребцов сегодня сложились соревнования в каноэ-двойках на дистанциях 200 и 500 метров. Золото у экипажей Ольги Климовой и Надежды Макарченко и у Алены Ноздревой и Камилы Бобр, которые оставили конкурентов далеко позади. Напомним, накануне в копилку сборной Беларуси золотые награды принесли Олег Юреня, Алена Ноздрева и Ольга Худенко.

  

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