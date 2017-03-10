49-е место Дмитрия Абашева - это лучший результат белорусских биатлонистов в спринтерской гонке

10 Марта 2017 19:08

49-е место Дмитрия Абашева в итоговом протоколе - это лучший результат среди белорусских биатлонистов в спринтерской гонке предпоследнего в сезоне этапа Кубка мира. C одним промахом наш спортсмен проиграл почти 2 минуты победителю гонки французу Мартену Фуркаду. Для последнего эта победа стала 13-й в сезоне. Таким образом, Фуркад побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству личных титулов за этот период.

Три промаха у Сергея Бочарникова - это 55-е место, Максим Воробей - 63-й с двумя промахами, Владимир Чепелин с четырьмя - 68-й.

В 19:35 начнут соревноваться женщины. Лидер команды - Дарья Домрачева - 32-я в старт-листе. Компанию ей составят Дарья Юркевич, две Надежды: Скардино и Писарева, а также Ирина Кривко.