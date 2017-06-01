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1 Июня 2017 18:00

400 участников из 36 стран Европы борются за титул чемпиона континента по шахматам

А заодно и разыгрывают призовой фонд в 100 тысяч евро. Возраст и пол здесь не имеют значения. Самому юному 4 года, взрослому почти 80 лет. Сегодня третий тур. Чемпионат продлится до 11 июня, в воскресенье выходной.

Подробности в "Панораме".

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