2:0 в пользу белорусов

7 Апреля 2017 19:16

В эти дни Минск принимает Кубок Дэвиса - второй круг первой группы Евро-Африканской зоны. Наши теннисисты взяли оба поединка у команды из Австрии. Первое очко принес Егор Герасимов, который обыграл лидера соперников - 109-ю ракетку мира Геральда Мельцера. Неделю назад наш Герасимов у него уже выигрывал на турнире во Франции. Взять реванш в Минске австрийцу не удалось. Победа белоруса в трех сетах, которые завершились с одинаковым счетом 6:3.

Вслед за Егором порадовал игрой Илья Ивашко. Матч со страшим из братьев Мельцеров - Юргеном - получился трудным. Против белоруса играла - экс-восьмая ракетка мира. Два сета - первый и четвертый - завершились на тайбрейках. В итоге победа Ивашко - 7:6, 6:3, 4:6, 7:6. К слову, это прекрасный подарок капитану команды Владимиру Волчкову в день его рождения.

Завтра состоится парный поединок. В заявке сборной Беларуси - Максим Мирный и Илья Ивашко, у наших соперников - Александр Пейя и Юлиан Ноул. Правда, за час до начала матча капитаны могут сделать замену. Напомним, победитель белорусско-австрийского противостояния будет играть плей-офф за выход в мировую группу.